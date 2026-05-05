元NHKの武内陶子アナウンサー（60）が5日までに、自身のインスタグラムを更新し、俳優の小野寺昭（82）との2ショットを投稿した。武内は「殿下、ご来店〜！82才におなりになる小野寺昭さんです。お変わりない〜」と、自身が出演する学研TV「人生100年！大人カフェ」で対面したことを報告した。この日の小野寺は茶髪にチェックのシャツ、セーター姿でおだやかな笑顔を見せている。小野寺は1972年から1980年まで日本テレビ系の