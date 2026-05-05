捜索活動が続く、爆発が起きた花火工場周辺＝5日、中国湖南省瀏陽市（新華社＝共同）【上海、広州共同】中国湖南省瀏陽市の花火製造工場で4日、爆発が起き26人が死亡、61人が負傷した。地元当局が5日発表した。国営中央テレビは工場周辺の広範囲で多数の建物が倒壊した様子を空撮映像で伝えた。警察当局は関連する企業の責任者を拘束し、爆発の原因を調べている。現場では化学物質の拡散も懸念されている。救助活動にはロボッ