ついに旅の最終日。とあを一途に想うかいとが告白直前に明かした“ある嘘”、想いを詰め込んだ折り紙の花、そして「永遠にとあちゃんを愛し続けます」というストレートな言葉と、まるでドラマのような情熱的なアプローチにスタジオが騒然となった。【映像】刺激が強い…超イケメン男子とモテ女子の熱烈ハグ毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。4日はクライストチャーチ編最終