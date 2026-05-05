5月4日、妙高市にある上信越道の新井パーキングエリアで車29台の窓ガラスが割れる被害がありました。警察は強風が原因とみています。4日、上信越道の新井パーキングエリアに向かうと、窓をシートで覆った車が…。この駐車場に止まっていた車の窓が相次いで割れたといいます。割れたガラスにあたった20代の女性が切り傷を負いました。「石が当たった」「風圧で割れた」などという目撃情報が複数寄せられたことか