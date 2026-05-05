Nakamura Hakの未発表曲「光り」が、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに決定した。 （関連：Official髭男dism、King Gnu、ポルノグラフィティ、乃紫、五十嵐ハル……次のビリオンヒットが生まれる？冬アニメ注目主題歌） あわせて同TVアニメの第3話と第5話では、本日5月5日24時（5月6日0時）にデジタル配信スタートとなる「夜に浮かぶ」が、2曲目のエンディングテーマとしてオン