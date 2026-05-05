【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが2026年3月20日に京都・平安神宮で開催した『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』から、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公式YouTubeチャンネルにて公開した。 ■荘厳な平安神宮に捧げられたパフォーマンスは必見！ 平安神宮が創建百三十年という大きな節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して行われた本公演