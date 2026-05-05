【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが5月5日（韓国では5月4日）に、3rd MINI ALBUM『CHOOM』をリリースした。 ■最新MVでBABYMONSTERが世界中のダンスシーンを揺るがす！ BABYMONSTERの最新ミニアルバムは、ヒップホップ・ダンス・R&Bを行き来する多彩なトラックで、一度聴くと忘れられない独特なサウンドに仕上がっている。特に表題曲「CHOOM」は中毒性の高いシンセリフと重厚なベー