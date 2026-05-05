「変態の憂鬱〜きみの写真を撮ってあげる〜」1話(01)【漫画】「変態の憂鬱〜きみの写真を撮ってあげる〜」を読む「いい人っぽいね」と周囲からの評判も上々だったバイト先の新人。恋愛でも「一目惚れ」と公言するなどストレートな性格なのかと思いきや、実は想像を絶する高圧的な人物だったとしたら――。Instagram(@negimayo3)とブログ「ここはネギマヨ荘」で、自身や周囲の経験をベースにした漫画を発信している2人組クリエイタ