5日は、二十四節気の一つで夏の訪れを告げる「立夏」です。 この暦どおり晴れて、爽やかな1日となりました。 ゴールデンウィーク最終日の6日も晴れ間が続き、過ごしやすい1日となりそうです。 最高気温は24℃と夏日に迫る予報で、最低気温は15℃となりそうです。 温度差があるので、カーディガンなど羽織るものがあるとよいでしょう。 ▽5日(火)21時～ 3時間ごとの天気