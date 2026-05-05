女優の堀田真由が5月4日、自身のInstagramを更新。金髪マッシュヘア＆鼻ピアス姿を披露し、ファンから驚きの声があがっている。堀田は5月4日に放送された『岸辺露伴は動かない』（NHK）シリーズの最新作ドラマ『泉京香は黙らない』で、新人人気漫画家の西恩ミカを演じている。投稿では、番組を告知し《人生初の鼻ピ》とつづり、金髪マッシュヘアに鼻ピアスをした劇中で演じる西恩ミカのオフショットを公開している。堀田の