中国政府は4日、レバノン政府に対し、2回にわたって人道支援物資の引き渡しを行いました。今回の支援は、紛争の影響を受けたレバノンの人々を支援し、現地の人道状況を緩和するためのものです。支援物資には、食料のほか、テント、毛布、衛生用品などの生活必需品が含まれています。同日、陳伝東駐レバノン大使と、レバノン高等救済委員会のバッサーム・ナブルシ事務総長は、ベイルート港で中国政府による人道支援物資の引き渡し証