ベトナム、オーストラリア歴訪を終え、帰国の途に就く高市首相＝5日、キャンベラ（共同）高市早苗首相は5日、ベトナム、オーストラリア訪問を終え、政府専用機で羽田空港に帰国した。両国首脳らとは、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化に向けた連携で一致。イラン情勢と中国による輸出規制を踏まえ、エネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意した。首相は5日