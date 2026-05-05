屋根を突き破り燃えさかる炎。大量の煙も立ち上っています。通りがかった人から「家が燃えている」と通報が寄せられたのは、4日午後6時ごろ。愛媛・今治市で80代の夫婦が暮らす家から火の手があがりました。火は木造2階建ての住宅1棟を全焼し、約3時間後に消し止められました。当時、家にいた84歳の妻は火事に気づき逃げ出し無事でしたが、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。警察は、連絡が取れなくなっている86歳の夫とみて身