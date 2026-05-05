オンラインで取材に応じる日本陸連で短距離を統括する前村公彦ディレクター＝5日日本陸連は5日、ボツワナでの世界リレー大会に出場した日本代表のオンライン記者会見を開き、世界選手権（北京）の出場枠を獲得した男子1600メートルリレーに出場した今泉堅貴（内田洋行）は「最大の目標は達成できた。メダルを取るという目標をぶらさず一致団結してレベルを上げる」と成長を期した。一方で同400メートルリレーはバトンパスにミ