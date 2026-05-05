カンボジアの首都プノンペンで4日、特殊詐欺の拠点が摘発され、人身取引の被害に遭ったとみられる日本人の男性1人が保護されました。カンボジアの現地当局は4日、プノンペン中心部の集合住宅を捜索し、特殊詐欺に関与したなどの疑いで、中国人やベトナム人など外国人あわせて16人を拘束し、日本人男性1人を保護しました。男性は、タイとの国境に近いバンテアイミエンチェイ州から連れてこられ、人身取引で別の拠点に移送される目的