STU48が5日、STU48広島劇場で、「STU483期生3周年公演〜どこにもいない“私”がいる〜」を開催した。3期生は23年4月に行われた6周年コンサートで14名がお披露目。同年5月には初の単独お披露目公演を開催した。3年が経過し、当時のメンバーから8人が卒業し、今回は6人で迎える節目の公演となった。Overtureで幕を開けると、北澤苺の「3期3周年いっくぞ〜！」の掛け声を合図に、初お披露目公演時の衣装で登場。オープニングは、同