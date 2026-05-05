初代タイガーマスク（６８＝佐山サトル）率いるストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）２７日の後楽園大会に?関節技の鬼?藤原喜明（７７）が参戦することが発表された。藤原は４月後楽園で行われた初代虎の「デビュー４５周年記念特別イベント」に参加し、初代虎、藤波辰爾、前田日明氏とトークショーを行った。その際ＳＳＰＷへの参加の意思を司会者から問われると「俺、喜寿だよ。このリングで死んでやる」と表明。バックス