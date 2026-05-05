コンディション不良で登板回避が続いていた大勢投手（２６）が５日のヤクルト戦（東京ドーム）で８回に復帰登板した。３―２の８回に５番手として登板。最速は１５５キロをマークし、古賀と武岡からフォークで空振り三振を奪うなど危なげなく３人斬り。１回無安打無失点の好リリーフを見せた。試合後は「無事に投げられたので良かったです」と安堵。復活の背景には、大勢の祖父・八五郎（やごろう）さんから飛ばされたゲキが