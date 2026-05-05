延長１２回、５―５で引き分けたＤｅＮＡ戦（横浜）では、広島のドラフト１位ルーキー・平川蓮外野手（２２）の２安打２打点で存在感を見せた。２本の安打はいずれも長打。「６番・右翼」で先発したこの日は、６回にＤｅＮＡの左腕・東から右打席で左中間フェンス直撃二塁打を放つと、続く８回には、二死一、三塁に好機で左打席に立ち、ＤｅＮＡの助っ人右腕・レイノルズから右翼フェンス直撃２点適時二塁打を放ってみせた。