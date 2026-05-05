つま先が見える靴には少し抵抗がある……そんな声も聞かれる大人世代のファッション。とはいえ、脱ぎ履きしやすいシューズの人気は続いていて、足元にも軽やかさをプラスしたくなるこれからの季節。そんなときにおすすめなのが、ほどよくカバー力がありながら抜けもつくれる「サボ」や「ミュール」。【studio CLIP（スタディオ クリップ）】から、同世代スタッフさんの着こなしとともに、日常に無理なくなじむ一