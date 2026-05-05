猫を子ども扱いしすぎたときのトラブル3選 猫がかわいくて、ついつい子ども扱いしてしまうことは誰にでもあるのではないでしょうか？ただ、過度に子ども扱いしてしまうと、次のようなトラブルが起こることもあります。 1.肥満にさせてしまう 猫がおねだりをしたり、嬉しそうにおやつを食べている姿はとてもかわいいものです。だからといって、猫が欲しがるたびにおやつを与えていたら、当然カロリーオ}