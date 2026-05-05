1994年の「第19回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞したタレント・上原さくらが4日、ブログを更新し、ウエストが54センチから75センチになったことを明かした。 【写真】グランプリ受賞から幾多の歳月が流れウエスト20センチ増 上原は「私は出産前より8kg太って、ここ半年くらい体重が変わらないのですが、ウエストが54cmから75cmになったのと共に、おっぱいもかなりボリューム出てきました。笑