歌手の阪田マリンが3日、自身のインスタグラムを更新。タイトなワンピース姿で砂浜に立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】思わず二度見スタイルの良さが際立つ衝撃ぴったぴたフィット 阪田は「和歌山県白良浜の 海開きに来ています！」と、同日に行われた白浜町の白良浜海開きに参加したことを報告。自身を中心とするバンドプロジェクト「#白浜マリンガールズ」のハッシュタグも記した。 2000年生