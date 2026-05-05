司会者のジミー・キンメル(58)が、ドナルド・トランプ大統領(79)によるコメディアンへの「戦争」について「停戦協定」を呼びかけた。 深夜の冠トーク番組で知られるジミーはトランプ氏が再度ABCに対し、「まったく面白くない」コメディアンを解雇するよう促し、「テレビで最も視聴率の低い番組のひとつを無能にも司会している」と非難されたことを受け、冗談まがいの反応を返した。 【写真】深まる因縁トラ