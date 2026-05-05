◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）過去１０年で３連単１５０万円馬券が２度、馬連万馬券が４度、１番人気は９連敗中。ＮＨＫマイルＣは荒れるＧ１。単勝１０倍以上が４勝、２着４度、３着に至っては８度。絡む人気薄を探すレースではあるが、週末の枠順決定には気を払う必要がある。９年連続で２けた馬番が勝利。２ケタ馬番が【９・５・５・７０】に対してひとけた馬番は【１５５７