◆パ・リーグ楽天３―２日本ハム（５日・楽天モバイル最強）楽天の浅村栄斗が逆転の決勝２ランを放った。１点を追う７回無死一塁。浅村は細野が投じた外角のツーシームに反応した。豪快に振り抜いた打球は逆方向の右中間へ。逆転の４号２ランとなった。「今年の右方向へのホームランは１本目、初めてなのでよかったなと思います。久しぶりに“らしい”バッティングはできたかなと思います」。浅村らしい豪快な逆方向弾で３連