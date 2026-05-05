歌手の新沼謙治（７０）が５日、東京・蒲田の大田区民ホール・アプリコ大ホールで「デビュー５０周年記念コンサート〜限りなき前進〜」を行った。１９７６年２月１日に「おもいで岬」でデビューし、「嫁に来ないか」「ヘッドライト」「津軽恋女」など数々のヒット曲をリリース。２０２５年にデビュー５０周年を迎え、東北を中心に数十本のコンサートツアーを行っており、この日はその集大成ともいえる東京公演となった。約１５