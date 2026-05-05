news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「集団感染疑いの船に日本人も乗船『ハンタウイルス』か3人死亡」についてお伝えします。◇ハンタウイルスの集団感染が発生した疑いがあるクルーズ船には、運航会社の発表によると、およそ150人が乗っていて、日本人も1人含まれていることが5日、新たにわかりました。AP通信によりますと、南米・アルゼンチンからアフリカのカボベルデへ向かっていたというクルーズ船では、こ