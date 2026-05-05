歌手の新沼謙治（70）が5日、東京・蒲田の大田区民ホール・アプリコ 大ホールで『デビュー50周年記念コンサート〜限りなき前進〜』と銘打った50周年記念コンサートを開いた。【写真】「嫁に来ないか」からロックナンバーまで…新沼謙治が熱唱2025年にデビュー50周年を迎え、東北を中心に数十本のコンサートツアーを行ってきて、この日はその集大成ともいえる東京公演となった。約1500席の会場は、デビュー当時からの熱烈なフ