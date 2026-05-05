自民党の鈴木宗男参院議員は４日、訪問先のモスクワで、ロシア外務省のアンドレイ・ルデンコ次官と会談した。鈴木氏によると、ルデンコ氏はフィリピンで７月に予定される東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連外相会議に合わせ、日本側が希望すれば日露の外相会談を行う用意があると述べたという。日露外相会談が実現すれば、２０２２年２月のロシアのウクライナ侵略開始後、初めてとなる。露側は高官級協議の実施も提案したと