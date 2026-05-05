鯉のぼりに凧あげ、きょうは各地でイベントが盛りだくさん！そんな中、どこにも行かず、スーパーのセールに来る人も…きょう、5月5日は「こどもの日」。広い範囲で青空となり、各地で子どもたちがイベントを楽しんでいました。Nスタ「朝7時前です。かなり人が並んでいます」千葉県富津市にある「マザー牧場」。オープン前から150人以上が並んでいました。みなさんのお目当ては…。「ゴールデンウイーク特別イベント、ひつじの出勤