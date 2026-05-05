レースクイーン（レースアンバサダー）の阿比留あんな（29）が5日までにインスタグラムを更新。3〜4日に静岡・富士スピードウェイで開催された自動車レース、スーパーGT第2戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round2 FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL」の応援に感謝した。阿比留は「SGT富士GWスペシャルありがとうございました」と感謝をつづり、「15番手からスタートして10番チェッカーポイントゲットです」と報告。胸元が開き、おなか