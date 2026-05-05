お風呂に溜まった水を見た大型犬が見せた、予想外の豪快な行動がTikTokで話題になっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのヨルくんと暮らしている「ヨルくんち。」さん。投稿から107.8万回以上再生され、「一番風呂で草」といったコメントが寄せられています。 【動画：お風呂に溜まった水を見た大型犬→突然大はしゃぎし、何をするのかと思ったら…激しすぎる光景】 お風呂が大好きなヨルくん 登場