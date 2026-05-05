◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・横浜）広島・持丸泰輝捕手が土壇場の９回に同点ソロを放った。クローザーの山崎の１５０キロをバックスクリーン右へ。７年目でのプロ初本塁打で敗戦を阻止した。「手応えは完璧だったけど、どこに飛んだか分からなかったです。長所を発揮できたし、同点に追いつけたことがすごく良かったです」と笑顔。実績十分のクローザーからの一発も「本当