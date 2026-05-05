◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５月５日、美浦トレセン前走のチャーチルダウンズＣで９着に敗れたリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）。１コーナー手前で外から他馬が来た際に大きく折り合いを欠いてしまった結果で、力負けとは言えない。上原佑調教師も「かなり状態は良かったけど、あれだけ引っかかってしまったので…。課題はそこですね。かぶさ