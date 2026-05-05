信号無視をした軽自動車がほかの車と衝突し、5人が搬送されました。直前にスピード違反や当て逃げ事故を起こしていたとみられています。5日午前10時ごろ、東京・文京区の湯島聖堂前の交差点で、軽自動車と普通乗用車が衝突、横転しました。この事故で、歩行者4人が巻き込まれ、軽自動車を運転していた男性含む、あわせて5人が病院に搬送されました。いずれも軽傷です。男性は、この直前に千代田区内でスピード違反で警察官に停止を