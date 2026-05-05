声優の宮野真守（42）が5日、都内で米アニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席した。本作はオープニング3日間の興行収入が16億109万3600円を記録。23年公開の前作「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」からマリオの声を担当している宮野は、大ヒットに「マンマミーアですよ！」と大喜び。「ヒットする映画に携わっていることが幸せですし、マリオの力を感じました」と笑み