◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）中日の杉浦稔大投手が、３番手で満塁のピンチを救った。８回１死満塁。初回にソロを放っていた阪神・森下を、変化球で二塁併殺打仕留めた。「逃げて、逃げてっていうピッチングにならないように。全球勝負のつもりで、悔いのないように投げた。結果はたまたまだけど、気持ちでいけた」と汗を拭った。杉浦の完璧な火消しに、井上監督は「あれは大きかった。思わ