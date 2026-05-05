きょう5月5日はこどもの日です。広く過ごしやすい陽気に包まれました。泣いて、笑って…子どもたちの健やかな成長の様子を全国から集めました。「よーい、スタート！」きょう山梨県北杜市で行われたのは「どろんこレース」。ソリに乗った子どもたちを引っ張るお父さん、お母さんたち。子どもたちは、泥だらけ…。中にはスタート直後から泥まみれになる子どももいました。参加者「毎年参加しているが、今年は割としっかり参加できた