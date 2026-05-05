お笑いタレントの東MAXこと東貴博（56）が5日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。ゴールデンウィーク（GW）に合わせて、子どもと遊びに出かけたことについて語った。東は仕事や舞台稽古のため、GW中もあまり休みがないものの、「きのうね、子どもと遊ばなきゃなと思って。花やしき行ってきたんですよ」と、東京・台東区の遊園地「浅草花やしき」に行ったことを明かした