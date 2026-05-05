パリ発・ヴィーガンネイルブランド「マニキュリスト」から、毎日の指先ケアに取り入れたい新作ネイルケアアイテム2種が登場します。乾燥や摩擦によるダメージが気になる爪を整えるトリートメントと、外出先でも使いやすいペンタイプ美容液がラインナップ。2026年5月13日（水）より発売される、注目の新作を詳しくご紹介します。 ダメージ爪を整えるケラチンブースター 「ナチュラルネ