演歌歌手新沼謙治（70）が5日、都内でデビュー50周年記念コンサート「限りなき前進」を開催した。76年に「おもいで岬」でデビューし、「嫁に来ないか」「ヘッドライト」「津軽恋女」「ふるさとは今もかわらず」など、多くのヒット曲で知られ、新曲「思い出したよ故郷を」も作詞した。25年にデビュー50周年を迎え、コンサートツアーを行ってきた。この日は集大成ともいえる公演で、新沼は「東京でリサイタルが開けたこと、感謝の気