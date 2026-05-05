自転車の練習01【漫画】本編を読む自転車に乗れない弟。兄が後ろを支え、練習をしていた。突然手を離されるのが怖いため、「離さないでね！」と弟は何度もお願いをするが……。献身的すぎるオチがおもしろい、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「自転車の練習」を紹介する。自転車の練習02自転車の練習03自転車の練習04自転車の練習05■いつまで経っても離してくれない「兄に支えてもらいながら自転車の練習をしたので、その懐