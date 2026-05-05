【漫画】この漫画をはじめから読む人知れず抱えた懺悔の告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。→『洋介犬さん傑作選』を最初から読むキラキラネームを背負わされた未来の子供は…？逆境のバネと女優・くるまざき うた名前の真の持ち主とコメンテーターエンドウさん親とイジメっ子、どちらが悪い？→【漫画】この漫