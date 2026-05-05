「猫」をモチーフにしたアート・ハンドメイド作家が全国から300名以上も集まる「にゃんこ博覧会」。5月2日、3日、グランフロント大阪で開催されました。昨年は2日間で一万人以上の人出で賑わったビッグイベント、今年も盛り上がった様子を伝えます。【写真】猫さんが入りたくなるかごです長く続く「猫ブーム」、いまや一過性の流行を超え、猫人気は定着している感があります。SNSもメディアも、とにかく猫に関する記事や書き込みで