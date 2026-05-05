西武の小関2軍監督の娘、元カントリーガールズの小関舞さん西武は7月22日から26日に行われる5試合を「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催する。イベントのアンバサダーを、元カントリー・ガールズで小関竜也2軍監督の長女・小関舞さん、元モーニング娘。の譜久村聖さん、森戸知沙希さんが務めることで話題となっている。同期間の5試合は人気ファッションブランドVARZAR（バザール）」と“タッグ”を組んで実