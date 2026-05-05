最大12連休のゴールデンウィークも多くの人にとっては5月6日が最終日です。県内から首都圏などに戻るUターンラッシュがピークを迎えています。 午後2時すぎのJR新潟駅。キャリーバッグやお土産を持った家族連れの姿が多くみられました。 ■埼玉から帰省 (娘)「猫と遊んだ。(1番楽しかったことは何だった？)遊び場。滑り台とかやった。」 (母)「いい天気だったので外でも遊べて良かっ