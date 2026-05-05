好天に恵まれた5月5日は各地でイベントが行われ、子どもたちの笑顔が弾けていました。一方、新潟県内の15歳未満の子どもの数は20万7151人で、45年連続で減少となり、過去最低を更新しています。 4日のぐずついた天気から一転青空が広がった5日の県内。最終日を迎えたやすらぎ堤川まつりの会場ではアトラクションを楽しむ子どもたちの姿が見られました。 県によりますと、4月1日時点の15歳未満の子どもの数は20万7151人で前の年