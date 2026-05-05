大型連休も後半、新潟県内の田植えはピークを迎えています。新潟市では5月5日、一家総出で田植えに臨む人たちの姿がありました。 【松村道子アナウンサー】 「新潟市江南区。風は冷たいですが晴天に恵まれ、至るところで田植えの作業が行われています」 水の張られた田んぼが広がる中、総勢10人で田植えを行っていたのは、伊藤さん一家です。約8ヘクタールの田んぼでコシヒカリを生産しています。 毎年恒例