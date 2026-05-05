青山学院大学の陸上競技部が新潟県妙高市で合宿を行っています。5月4日には小中学生などを対象にしたランニング教室が開かれました。 4日、妙高市にやってきたのは、２３年間、妙高市で合宿を行っている青山学院大学陸上競技部。 【青山学院大学 陸上競技部原晋 監督】 「お米がおいしい。指導者は少し太るんですよね。非常に食が豊富な妙高市さんと歩んできた23年間」 妙高市のロゴをつけ走った今年の箱根駅伝では、史上初2